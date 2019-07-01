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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Автоматизированная система контроля ГСМ, представленная на форуме "Армия-2019", вскоре поступит в войска - Булгаков

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Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Кубинка (Московская область). 30 июня. ИНТЕРФАКС - Автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ), представленная на международном форуме "Армия-2019", в ближайшее время поступит в войска, сообщил в воскресенье замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Система учета и контроля горючего включает в себя датчики на каждой машине, которые в автоматическом режиме передают данные начальнику службы горючего воинской части, далее в дивизию, затем в армию, в округ и в итоге в Национальный центр управления обороной. Сейчас мы завершаем работу над этой системой и в ближайшее время она поступит в войска", - сказал Булгаков.

Новая система контроля ГСМ, отечественного производства, была представлена в рамках форума "Армия-2019". Система прошла предварительные испытания. Как сообщили в Минобороны РФ, ею могут оснащаться "автомобильная и бронетанковая техника, корабли и суда военно-морского флота, авиация, средства заправки и транспортирования горючего, а также стационарные объекты материально- технического обеспечения по службе горючего".

Информация с датчиков может поступать в органы управления вплоть до Национального центра управления обороной России.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Булгаков Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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