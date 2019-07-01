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01.07.2019
ТАСС

Военные из Лаоса и Монголии впервые примут участие в конкурсе "Инженерная формула" в РФ

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Селенга-2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016".
Источник изображения: МО РФ

Всего в конкурсе примут участие военные инженеры из шести стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Военнослужащие из Лаоса и Монголии впервые примут участие в конкурсе "Инженерная формула" Армейских международных игр - 2019, который состоится в Тюмени. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой округа.

"В конкурсе, который пройдет в августе на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, примут участие военные инженеры из шести стран: Республики Беларусь, Китая, Пакистана, России, впервые участвуют команды Лаоса и Монголии. Все страны будут выступать на российской инженерной технике", - отмечается в тексте.

Военные инженеры учебного центра города Волжский выиграли всеармейский этап конкурса и теперь будут представлять Россию на международном этапе.

В "Инженерной формуле" принимают участие шесть экипажей от каждой команды. В состязании применяется специальная техника - инженерные машины разграждения ИМР-3М, машины для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, гусеничные минные заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
ИМР-3М
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