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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ потратит более 750 млн руб. на систему "военного лазертага"

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Армейский лазертаг
Военнослужащий с лазерным имитатором стрельбы и поражения 9Ф838 «Целик».
Источник изображения: МО РФ

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ потратит более 700 млн рублей на разработку учебной системы имитации боевой реальности с использованием лазеров, следует из данных портала госзакупок.

На портале размещён тендер на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Разработка системы имитации и боевой реальности с использованием лазерных имитаторов стрельбы и поражения для проведения двусторонних тактических учений".

Как отмечается в документации, ОКР получила название "Стретта". Всего на проведение работ выделено 756,3 млн рублей.

Лазертаг, или лазерный пейнтбол, - военно-спортивная игра, выстрелы в которой имитируются инфракрасными импульсами. Попадания фиксируются специальными датчиками.

Подобные технологии применяются также для подготовки военнослужащих. В частности в армии США с конца 70-х годов прошлого века используется система MILES (multiple integrated laser engagement system). Лазерные излучатели крепятся на реальных образцах стрелкового оружия, используемых американскими солдатами, их характеристики имитируют ТТХ реального оружия.

В России подобные технологии используются, в частности, в центре боевой подготовки на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Как сообщали в Минобороны РФ, первоначально систему лазерной имитации стрельбы должна была поставить немецкая компания Rheinmetall, однако она прекратила поставки в связи с введением антироссийских санкций. Новым поставщиком была выбрана российская компания "Гарнизон".

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Страны
Германия
Россия
США
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
01.07.2019 02:50
Ох,как же долго они этим занимаются,сначала немцы должны были,потом на скорую руку сами завершили,и до сих пор кое как правда стоит отметить недавно морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры.
А у них опять тендер на ОКР,нужно посмотреть что хотят
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