Годовой отчет ОАО "Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля" за 2018 год
Опубликован годовой отчет ОАО "Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля" (МВЗ, входящего в состав АО "Вертолеты России") за 2018 год. Как обычно в последние годы, информация, представленная в нем носит ограниченный характер, но тем не менее представляет определенный интерес.
Опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В (бортовые номера "3112" и "157", заводской номер 34001212157, серийный номер 13-06, модернизированная машина постройки 1988 года) на ОАО "Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля". Люберцы, ноябрь 2018 года (с) Олег Подкладов / russianplanes.net ( ссылка )
Относительно военных программ в годовом отчете МВЗ за 2018 год раскрываются по сути только программы, относящиеся к тяжелому транспортному вертолету Ми-26:
ОКР "Доработка вертолёта Ми-26 до облика модернизированного транспортно-десантного вертолёта Ми-26Т2В для поставки МО РФ"
Проект по доработке вертолёта Ми-26 до облика модернизированного транспортно-десантного вертолёта Ми-26Т2В стартовал в конце 2016 года и в настоящее время находится в стадии реализации.
Технический облик вертолёта Ми-26Т2В утверждён Госзаказчиком.
Модернизация вертолёта обеспечивает возможность круглосуточного и всепогодного применения, улучшение эргономики кабины, автоматизацию процессов пилотирования, навигации и связи, снижение нагрузки на экипаж и повышение безопасности полётов, расширение номенклатуры полётных заданий и повышение эксплуатационной готовности.
В 2018 году в рамках выполнения ОКР "Ми-26Т2В" завершена сборка опытного образца вертолёта Ми-26Т2В и его дооборудование приборами и комплектующими изделиями, поставляемыми предприятиями-смежниками; проведены предварительные испытания опытного образца вертолёта Ми-26Т2В с оформлением Акта по результатам испытаний.
В 2019 году планируется завершение ОКР "Ми-26Т2В" проведением государственных совместных испытаний на базе войсковой части 15650 и утверждением документации для серийного производства вертолёта и поставок по заказу Минобороны России.
Работа по оборудованию вертолётов Ми-26 бортовым комплексом обороны "Витебск"
В целях повышения боевой живучести вертолётов Ми-26, с учётом положительных результатов ранее проведённых испытаний БКО, а также в связи с модернизацией БКО "Витебск" в части замены газового лазера на твёрдотельный, принято Решение № 54/Ми-26- 2015 о порядке организации работ по оборудованию серийных вертолётов Ми-26 БКО "Витебск".
В начале 2018 года вертолёт Ми-26, оборудованный БКО "Витебск", передан для проведения комплексных лётных испытаний (КЛИ). Выполнено девять полётов.
СЧ ОКР "Оборудование объекта 906 изделиями 156" Работы по оборудованию объекта 906 изделиями 156 в рамках ГП РФ "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" начаты в марте 2017 года.
В 2018 году выполнены работы в рамках Технического проекта изд. 156 [турбовальный двигатель ПД-12В]. Разработана РКД объекта 906 [опытный вертолет Ми-26Т2] с изделиями 156 [ПД-12В] и ВСУ [TA-18-100] в согласованном объеме".
Оценка реализуемости требований Технического задания на изделие 156, проведённая в рамках эскизного и технического проектов, выявила необходимость внесения изменений в его базовую конфигурацию, способных привести к удорожанию разработки и производства, а также к разунификации изделия 156.
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