Сделка года: Турция узнает секреты С-400

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

В Кремле заявили, что контракт на поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, заключенный между Россией и Турцией, предполагает также частичную передачу технологий производства. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о приоритетном значении этого контракта для страны. Первые поставки российского вооружения будут произведены в июле этого года.

Поставка в Турцию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 предполагает также частичную передачу технологий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную", - так представитель Кремля прокомментировал слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заинтересованности в контракте.

Ранее во время встречи на саммите "большой двадцатки" в Осаке с российским лидером Владимиром Путиным его турецкий коллега заявил, что соглашение о поставках С-400 Анкаре крайне важно для страны.

"Также хочу отметить, что [контракт] имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий", - подчеркнул Эрдоган, отметив, что в процессе поставок ЗРК нет никаких отсрочек.

Впервые о переговорах России и Турции по поводу поставок военных комплексов заговорили в ноябре 2016 года. О том, что контракт между странами будет заключен, сообщили осенью 2017-ого. В то же время министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

В итоге поставки ЗРК должны начаться в июле этого года, завершить их, а также обучение турецких специалистов планируется до конца года. Против закупок Турцией российского вооружения выступают американские власти. По их мнению, С-400 не совместимы со стандартами НАТО. Однако в Анкаре неоднократно заявляли, что вопрос о покупке оружия решен окончательно. В случае введения США санкций Турция обещает ответить тем же.

Так, на пресс-конференции по итогам саммита G20, Эрдоган сообщил, что вопрос о покупке ЗРК решен.

"Сделка по покупке С-400 закрыта полностью ... и это не в духе Турецкой республики, чтобы отказываться от такой договоренности", - приводит его слова РИА "Новости".

При этом на вопрос журналистов о том, дал ли американский лидер Дональд Трамп какие-либо гарантии того, что против турецкой стороны не будут введены ограничительные меры, Эрдоган отметил, что "непохоже", чтобы санкции были введены.

"Немыслимо, чтобы между такими стратегическими партнерами, как США и Турция, были санкции", - отметил глава Турции.

В то же время, как сообщили в Белом доме, президент США обеспокоен закупками вооружения Турцией. "Президент [США Дональд Трамп] выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400 и призвал Турцию работать с США по оборонному сотрудничеству таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО", - цитирует РИА "Новости" сообщение.

Сам Трамп признал, что ситуация с приобретением российского оружия "сложная", однако ведется обсуждение этого вопроса. "Это, безусловно, проблема", - отметил американский лидер.

Кроме того, глава Соединенных Штатов уверен, что его турецкий коллега не виноват в сложившейся ситуации, так как Турции при прошлом президенте США Бараке Обаме отказали в покупке американских ракет Patriot. Дональд Трамп отметил, что к Эрдогану "относятся очень несправедливо" и в целом ситуация "запутанная".

Двумя днями ранее в интервью японской газете "Никкэй" турецкий президент выразил уверенность в том, что Трамп понимает мотивы размещения на турецкой территории российских зенитно-ракетных систем.

"Господин Трамп хорошо понимает опасения Турции и обстоятельства их приобретения. Я уверен, что решить все можно в рамках союзнических отношений", - сказал Эрдоган. При этом он отметил, что в июле Дональд Трамп может посетить Турцию. По его словам, переговоры об этом уже ведутся.

Тогда же американская сторона заявляла, что в случае покупки С-400 США откажутся предоставлять Турции военные самолеты F-35. Об этом сообщил 26 июня представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает РИА "Новости".

По его словам, и.о. главы Пентагона Марк Эспер встретился на полях министерской встречи НАТО со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

"У лидеров состоялась откровенная, прозрачная дискуссия, в которой и.о. министра Эспер повторил, что покупка Турцией российских ракетных систем С-400 несовместима с программой F-35 и что Турции не будет позволено получить и то, и другое", - приводит агентство его слова.

Ангелина Мильченко