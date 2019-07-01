Россия не передаст Турции секретные технологии в рамках контракта по С-400 - эксперт

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Передача Турции части технологий в рамках контракта на комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 не коснется ряда элементов электроники и систем управления, сообщил "Интерфаксу" в субботу военный эксперт, академик Алексей Арбатов.

"Никто не сказал, что Турция получит какие-то критические технологии. Каких-то самых секретных элементов, которые могут быть использованы против нас, в этих ракетных системах не будет, как и в любом экспортном варианте", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"То, что мы поставляем в свои Вооруженные силы, как правило, отличается от того, что идет на экспорт. Мало ли, как сложатся отношения со страной-импортером, куда это вдруг уйдет", - отметил Арбатов, говоря о контракте с Турцией на С-400.

"Сама ракета, всё, что связано с ее аэродинамикой, системой пуска и наведения - это всё самые современные технологии. Таких технологий ни у кого в мире нет, и это всё перейдет Турции. Но некоторые элементы электроники и систем управления, наверняка, Турции не передаются", - подчеркнул Арбатов.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - сказал Песков журналистам в Осаке.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу" в прошлый вторник, что Россия начнет поставку Турции систем ПВО С-400 в июле. "Все согласовано с турецкой стороной. Она готовится принимать нашу технику. Идет плановое обучение. Спланирована в июле поставка", - сказал он.

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева сообщила в среду "Интерфаксу", что Россия планирует завершить поставки Турции С-400 до конца 2019 года.

"Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца текущего года", - сказала она.

Ранее в июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит. "Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника", - сказал глава "Ростеха".