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01.07.2019
Известия.ru

В Минобороны России опровергли отказ от тушенки

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Источник изображения: Фото:РИА Новости/Павел Лисицын

Замглавы Минобороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков опроверг информацию о выводе тушенки из рациона российских военнослужащих. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Звезда".

По словам замминистра обороны, консервы убрали только из наборов с индивидуальным рационом питания (ИРП), которые выдаются военным в том случае, если у них не будет возможности приготовить себе пищу.

"Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал. Речь шла об индивидуальном рационе питания, так называемом ИРП, который в коробочке носят", — пояснил Булгаков.

По словам Булгакова, в ИРП входят готовые блюда.

"В полевых условиях не всегда можно приготовить свежее мясо и рыбу, ведь правда? Поэтому есть консервы, в том числе наша родная тушенка, она никуда не уходила и не уйдет", — уточнил замминистра Минобороны.

В конце мая Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" сообщил, что тушенка и "мясорастительные консервы" остались лишь "на гражданке". Также замминистра рассказал, что энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего составляет 4200 ккал в сутки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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2 комментария
№1
01.07.2019 02:21
Ааааааа,блин как они надоели этой калорийностью хвастаться,она создана за счет огромного количества сахара и этого свиного шпик.А блин в поля все по возможности докупают все сами,я банально:на завтрак кашу овсяную пакетик по 7 рублей,кипятком залил и перекусил.На обед суп(чашка супа) руб 20-30 или лапша заварная.А на ужин та же картошка.И это великолепно разбавляет пайки эти.Говорят о каких разных меню в которых только отличается главное блюдо и то ни какого разнообразия не говоря о качестве.А забирать тушенку это забирать единственное что то стоящее из сытного.
-1
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№2
01.07.2019 18:44
Отличные сейчас пайки, на  летний сезон приятель из Коврова постоянно подкидывает 20-30 коробок.
Кому-то может бомж-пакеты и крахмал из картонной  банки в радость, но в солдатском  наборе итак всего в доволь (кроме хлеба)...
0
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