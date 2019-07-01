В Минобороны России опровергли отказ от тушенки

Замглавы Минобороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков опроверг информацию о выводе тушенки из рациона российских военнослужащих. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Звезда".

По словам замминистра обороны, консервы убрали только из наборов с индивидуальным рационом питания (ИРП), которые выдаются военным в том случае, если у них не будет возможности приготовить себе пищу.

"Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал. Речь шла об индивидуальном рационе питания, так называемом ИРП, который в коробочке носят", — пояснил Булгаков.

По словам Булгакова, в ИРП входят готовые блюда.

"В полевых условиях не всегда можно приготовить свежее мясо и рыбу, ведь правда? Поэтому есть консервы, в том числе наша родная тушенка, она никуда не уходила и не уйдет", — уточнил замминистра Минобороны.

В конце мая Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" сообщил, что тушенка и "мясорастительные консервы" остались лишь "на гражданке". Также замминистра рассказал, что энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего составляет 4200 ккал в сутки.