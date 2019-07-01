Знаменитый "Реактивный двигатель Сталина"- атомный заряд РДС-1, рассекреченный лишь в 2018 году, показали на "Армии-2019"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На Международном военно - техническом форуме "Армия-2019" впервые представлен подлинный корпус ядерного заряда РДС-1, рассекреченный в 2018 году.

Кроме этого ценного экспоната, Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) демонстрирует корпус авиабомбы и пульт, с которого подавался сигнал на подрыв. Об этом сообщает депортамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Эти экспонаты считаются самыми ценными и единственными в России и имеют статус памятника науки и техники.

В составе экспозиции представлены бюсты авторов-разработчиков РДС-1 - выдающихся ученых, работавших в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ): Ю.Б. Харитон, Н.Л. Духов, К.И. Щелкин, Я.Б. Зельдович и др. Они в короткий срок разработали новые системы автоматики и приборостроения, обеспечивающие работоспособность атомной бомбы при боевом применении и высокую степень безопасности при ее хранении.

В апреле 1947 года на КБ-11 создали 2 опытных образца корпуса авиабомбы, которые были отправлены на испытание в Центральный аэрогидродинамический институт, где провели около 100 серий аэродинамических испытаний для отработки конструкции стабилизатора, парашюта, радиовысотомеров и др.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В 1948 году был принят первый самолет, доработанный в ОКБ-156 для подвески атомной бомбы РДС-1. Самолеты-носители этой серии с индексом Ту-4А ("атомный") имели на борту автоматическую систему взведения заряда и специальный бомбодержатель. Габаритные размеры баллистического корпуса бомбы были жестко ограничены вместимостью бомболюка и грузоподъемностью самолета-носителя: наружный диаметр бомбы не должен был превышать 1,5 м, длина - не более 3,3 и, вес - не более 5 т.

К концу 1948 года разработали электромеханический пульт для подрыва РДС-1. Для обеспечения максимальной надежности система управления была двухканальной, с перекрещиванием электрических цепей в каждом узле, каждый сигнал имел ступени предохранения. Заместитель главного конструктора К.И. Щелкин требовал за время испытаний провести не менее миллиона циклов включений. Многократные испытания в условиях, приближенных к натурным, подтвердили абсолютную надежность разработанной КБ-11 системы управления подрывом заряда.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

29 августа 1949 года первый отечественный атомный заряд РДС-1 был испытан на Семипалатинском полигоне в Казахской ССР подрывом на 30-метровой испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 кт.

После успешного испытания атомного заряда аббревиатура "РДС" ("реактивный двигатель специальный") получила множество вариантов расшифровок (например, "реактивный двигатель Стали"-прим. ВМ) наиболее известная - "Россия Делает Сама".