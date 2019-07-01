Военный союз Японии и США влияет на переговоры о мирном договоре между Японией и РФ - Моргулов

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Вопросы сотрудничества Японии и США в сфере безопасности оказывают влияние на переговоры Москвы и Токио по проблеме мирного договора, признал высокопоставленный российский дипломат.

"Это, безусловно, влияет на подписание мирного договора, это так, но давайте сначала дождемся пересмотра американо-японского военного союза, а дальше уже будем давать этому оценки и суждения", - сказал журналистам в Осаке замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

19 января 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.

"Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года", - говорилось в памятной записке правительства СССР правительству Японии от 27 января 1960 года.

В свою очередь в памятной записке правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года говорилось: "Правительство Японии не может одобрить позицию Советского Союза, выдвинувшего новые условия осуществления положений Совместной декларации по территориальному вопросу и пытающегося тем самым изменить содержание декларации. Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Шикотан, но также и других исконных японских территорий".

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.