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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Российских военных интересует гиперзвуковое оружие и вооружения на новых физических принципах - замминистра обороны РФ

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Алексей Криворучко. Архивное фото
Алексей Криворучко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Кубинка (Московская область). 29 июня. ИНТЕРФАКС - В Минобороны рассчитывают на принятие в будущем на вооружение показанных на форуме "Армия-2019" перспективных образцов техники, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко журналистам в субботу.

Он отметил, что из 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, задействованных в динамическом показе на форуме, 24 являются опытными образцами, которые представлены 14 предприятиями.

"Наибольший интерес, по-моему, вызывает представленный на форуме специализированный стенд перспективных межвидовых исследований. На нем концентрированно представлена информация о наиболее актуальных направлениях исследований и разработок в интересах создания перспективного вооружения", - сказал замглавы Минобороны.

Криворучко отметил, что к перспективным направлениям развития вооружения относятся "роботизированные системы и комплексы, комплексы радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковое вооружение и оружие на новых физических принципах".

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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