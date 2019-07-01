Российских военных интересует гиперзвуковое оружие и вооружения на новых физических принципах - замминистра обороны РФ

Кубинка (Московская область). 29 июня. ИНТЕРФАКС - В Минобороны рассчитывают на принятие в будущем на вооружение показанных на форуме "Армия-2019" перспективных образцов техники, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко журналистам в субботу.

Он отметил, что из 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, задействованных в динамическом показе на форуме, 24 являются опытными образцами, которые представлены 14 предприятиями.

"Наибольший интерес, по-моему, вызывает представленный на форуме специализированный стенд перспективных межвидовых исследований. На нем концентрированно представлена информация о наиболее актуальных направлениях исследований и разработок в интересах создания перспективного вооружения", - сказал замглавы Минобороны.

Криворучко отметил, что к перспективным направлениям развития вооружения относятся "роботизированные системы и комплексы, комплексы радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковое вооружение и оружие на новых физических принципах".