Страны G20 призывают онлайн-платформы соблюдать законы, чтобы не допускать использования интернета террористами

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Страны "большой двадцатки" выступают против использования интернета террористами и призывают онлайн-платформы соблюдать принцип верховенства права в электронной среде.

"Интернет не должен быть прибежищем для террористов и использоваться ими для вербовки, подстрекательства к террористическим актам и их подготовки", - говорится в заявлении глав государств и правительств "Группы двадцати" в Осаке о предотвращении использования интернета для целей терроризма и насильственного экстремизма, ведущего к терроризму.

Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

"С этой целью мы настоятельно призываем онлайн-платформы следовать ключевому принципу, согласованному в Гамбурге о том, что верховенство права должно одинаково соблюдаться как в реальном мире, так и в электронной среде", - говорится в документе.

Главы стран "двадцатки" пояснили, что в решении этой задачи необходимо руководствоваться национальным законодательством и национальным правом, включая права человека и его основные свободы, такие как свобода выражения мнения и доступа к информации, чему уделяется большое внимание.

"Мы настоятельно призываем онлайн-платформы, чтобы они оправдали ожидания наших граждан и не допускали возможности использования принадлежащих им платформ для содействия терроризму и насильственному экстремизму, ведущему к терроризму", - говорится в заявлении.

По мнению лидеров "двадцатки", на этих платформах лежит серьезная ответственность по защите пользователей.

"Сложность этой задачи и все более изощренные действия преступников, использующих Интернет в ненадлежащих целях, не является оправданием для платформ, чтобы уклоняться от ограничения распространения через их площадки материалов с пропагандой терроризма и насильственного экстремизма, ведущего к терроризму, которые наносят ущерб обществу", - подчеркивается в документе.

В заявлении содержится призыв к онлайн-платформам "к более ответственному подходу и активизации усилий по предотвращению потоковой передачи, загрузки или перезагрузки материалов, пропагандирующих терроризм и насильственный экстремизм".

Лидеры "двадцатки" считают, что наряду с другими мерами этой цели будет способствовать развитие технологий.

"Мы подчеркиваем важность принятия онлайн-платформами срочных мер против распространения материалов террористического характера, загружаемых или транслируемых в прямом эфире, обеспечивая при этом сохранность документальных доказательств. Мы приветствуем приверженность онлайн-платформ представлению на регулярной основе общедоступных и прозрачных отчетов, как это предусмотрено принципами и процедурами их деятельности", - говорится в заявлении.

Авторы заявления также подтвердили самое решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях.

"Террористические нападения в Крайстчерче (Новая Зеландия - ИФ), транслировавшиеся в прямом эфире, и другие недавние злодеяния свидетельствуют о необходимости незамедлительного выполнения в полном объеме соответствующих резолюций ООН, Глобальной контртеррористической стратегии ООН и других документов, включая Гамбургское заявление лидеров стран "группы двадцати" по противодействию терроризму 2017 года", - полагают они.

Страны "двадцатки" отмечают ведущуюся работу в рамках Глобального контртеррористического интернет-форума (ГКИФ) "по продвижению важной межотраслевой повестки дня, включая реагирование на кризисы".

"Тем не менее, необходимы срочные дальнейшие шаги. Мы призываем к укреплению сотрудничества с отраслью, СМИ, научными кругами и гражданским обществом в целях укрепления потенциала ГКИФ и расширения рядов его членов", - считают авторы заявления.

По их мнению, укрепление потенциала ГКИФ будет способствовать расширению возможностей крупных и малых компаний в деле предотвращения использования их платформ для целей терроризма и насильственного экстремизма, ведущего к терроризму.