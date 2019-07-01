Сенатор Джабаров: если Трамп не откажется от намерений консультироваться по СНВ-3, есть надежда спасти договор

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - В Москве рассчитывают на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), важно, чтобы президент США Дональд Трамп не дезавуировал свои намерения начать консультации по этому вопросу, заявил "Интерфаксу" в субботу первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"То, что президенты РФ и США поручили главам внешнеполитических ведомств начать консультации по СНВ-3 - это очень хорошая новость, поскольку если мы немедленно не начнем переговоры по продлению этого договора, то мы окажемся в сложной ситуации", - сказал Джабаров, напомнив, что это последний договор в области сдерживания вооружений.

На вопрос, получает ли Москва сигналы от Вашингтона о готовности продлевать договор, Джабаров ответил: "Трудно сказать. Господин Трамп в прошлом отличался тем, что говорил на встречах одно, а, возвращаясь в Вашингтон, он или его помощники дезавуировали сказанное".

"Надеемся, что этого не произойдет, и что решение, которое высказал Трамп, искреннее. То, что касается позиции РФ - никаких сомнений нет: мы готовы к продлению договора, что отвечает интересам всего мира", - сказал сенатор, выразив надежду, что "все получится".