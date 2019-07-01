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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400 - Эрдоган

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Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Белом доме, 16 мая 2017 года.
Источник изображения: Joshua Roberts/Reuters

Стамбул/Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России систем ПВО С-400, заявил в субботу в Осаке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - цитируют слова Эрдогана турецкие СМИ.

Как сообщалось, он также заявил, что Турция на данном этапе не может отказаться от контракта по С-400.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над решением проблемы с С-400. При этом он счел, что вины Эрдогана в создавшейся ситуации нет, так как изначально Турция собиралась купить у США ракеты Patriot, но предыдущая американская администрация отказалась от этой сделки. Это, по словам Трампа, и вынудило Анкару искать иных поставщиков.

Президент США высказал такое мнение в ответ на вопрос журналиста о возможных санкциях против Турции. Теме не менее, о возможности введения ограничительных мер против Анкары Трамп не сказал ни слова.

США выступают против поставки С-400 Турции, так как считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Как сообщил "Интерфаксу" в минувший вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия начнет поставку Турции систем ПВО С-400 в июле. "Все согласовано с турецкой стороной. Она готовится принимать нашу технику. Идет плановое обучение. Спланирована в июле поставка", - сказал он.

В свою очередь официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева сообщила в среду "Интерфаксу", что Россия планирует завершить поставки Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 до конца 2019 года.

"Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца текущего года", - сказала она.

Ранее в июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит. "Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника", - сказал глава "Ростеха".

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