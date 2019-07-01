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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Ситуация в Сирии находится под контролем, налажены контакты как с США, так и с Турцией - Путин

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Авиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Сирии находится под контролем, налажены контакты как с США, так и с Турцией.

"Мы с американскими партнерами постоянно находимся в диалоге, налажен хороший контакт, что называется "на земле", по координации наших действий и усилий по борьбе с терроризмом", - сказал Путин в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке.

По его словам, отдельные очаги терроризма в Сирии еще остаются.

"Я сообщил президенту (США Дональду Трампу) о согласовании этих действий. Нам не было необходимости вдаваться в какие-то детали на уровне президентов. Эта работа идет на оперативном рабочем уровне достаточно успешно", - подчеркнул Путин.

Касаясь взаимодействия с Турцией по ситуации в Сирии, Путин сказал: "Мы, в принципе, работаем с ними в ежедневном режиме, гораздо более плотно, чем с американцами. Мы знаем обо всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать", - подчеркнул президент РФ.

Путин сказал, что в ходе встреч в рамках саммита G20 ситуация в Сирии обсуждалась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но "детали вряд ли нужно говорить сейчас на пресс-конференции".

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Сирия
США
Турция
Япония
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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