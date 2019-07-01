Украина фактически признала провокационный характер действий своих моряков в районе Керченского пролива - Путин

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива.

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона фактически признала, что действия ее моряков в районе Керченского пролива было провокацией со стороны администрации экс-президента Петра Порошенко.

"На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Ну, это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам G20 в субботу в Осаке.

"Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что была провокация с их стороны, - добавил он.

По его словам, вопрос по украинским морякам будет решен "спокойно в рабочем режиме".