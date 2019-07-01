Контракт на две подводные лодки проекта 677 для ВМФ России

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" 27 июня 2019 года был подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и АО "Адмиралтейские верфи" на строительство для ВМФ России еще двух двух больших неатомных подводных лодок проекта 677 (шифр "Лада").

Головная дизель-электрическая подводная лодка Б-585 "Санкт-Петербург" проекта 677 на Северном флоте, 14.07.2018 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

В пресс-релизе АО "Адмиралтейские верфи" сообщается, что со стороны заказчика документ подписал заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, со стороны АО "Адмиралтейские верфи" - генеральный директор Александр Бузаков.

- Подписание данного контракта имеет особое значение для Адмиралтейских верфей. Он заключен в год 315-летия нашего предприятия, и это является наглядным подтверждением того, что верфи продолжают идти в ногу со временем, строить новейшие корабли, - подчеркнул Александр Бузаков. - Подводные лодки четвертого поколения - это наша перспектива, и мы уверены, что будущее неатомного подводного флота за 677 проектом!

Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была передана ВМФ в апреле 2010 года и в настоящее время находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Подводная лодка "Кронштадт", вторая в серии проекта 677 "Лада", заложена в июле 2005 года и спущена на воду в сентябре 2018 года. Сегодня на корабле завершается наладка систем и оборудования, начаты швартовные испытания. Заложенный в марте 2015 года третий заказ серии "Великие Луки" находится на этапе формирования блоков, начата погрузка и монтаж крупногабаритного оборудования на штатные места.

Все корабли серии строятся по откорректированному по результатам опытной эксплуатации головного корабля проекту. На ПЛ глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. В перспективе подводные лодки проекта "Лада" планируется оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой (ВНЭУ), над созданием которой работают специалисты ЦКБ МТ "Рубин".

ПЛ проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.