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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Президент Южной Корее отметил роль России в разрешении проблемы Корейского полуострова

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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея благодарна России за ту конструктивную роль, которая она играет в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

"Президент Мун Чжэ Ин сказал, что конструктивная роль России является важным вкладом в мирный процесс на Корейском полуострове", - сообщил журналистам представитель администрации президента РК.

По его словам, российский руководитель познакомил южнокорейского коллегу с итогами встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

"Президент Путин процитировал Ким Чен Ына, который заявил, что гарантии безопасности для Северной Кореи являются ключевой и необходимой мерой для осуществления денуклеаризации", - сказал представитель Мун Чжэ Ина.

Как сообщалось, в начале встречи Путин предложил обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете своих недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы можем обсудить ситуацию в регионе в целом. Тем более, как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи, и поговорить о ситуации в целом", - сказал Путин Мун Чжэ Ину.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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