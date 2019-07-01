На "Армии-2019" показали ракету с новой боевой частью

На стенде Института прикладной физики из Новосибирска в рамках форума "Армия-2019" показано несколько новинок. Одна из них - ракета воздух-земля С-5У. Таких в арсеналах отечественных Вооруженных сил еще не было.

Когда-то ракеты С-5 калибра 57 мм в боевой авиации были едва ли не основными. Но в 1986 году их производство стали сокращать, а в 1990-м полностью прекратили. Связано это с тем, что боевая часть показалась военным недостаточно мощной. Предпочтение было отдано различного типам ракет С-8 калибра 80 мм и С-13 калибра 122 мм.

Однако, похоже, время калибров 57 мм возвращается - как в артиллерии, так и в ракетах. На "Армии-2019" представлено сразу несколько боевых артиллерийских модулей с пушками такого калибра. И одна ракета - С-5У. Реинкарнация объясняется тем, что появились новые взрывчатые вещества и новые твердотопливные двигатели. Уменьшение массы топлива не сказалось на скоростных характеристиках ракеты и дальности ее полета, зато позволило увеличить массу боевой части. К тому же, новые ВВ, которыми снаряжают боеголовки, обладают повышенным могуществом. И ракета С-5У калибра 57 мм оказалась по своей боевой эффективности сравнима со старыми ракетами С-8 калибра 80 мм, а в чем-то их и превзошла. Если учесть, что один авиационный пусковой блок несет 32 ракеты С-5 или 20 - С-8, то преимущества возвращения в войска забытого калибра более чем оправданно.

Но главной изюминкой усовершенствованной "пятерки" стала установка на ней боевой части с тремя поражающими факторами. Кумулятивная головка пробивает броню толщиной 150 мм. Осколочно-фугасная выстреливает 490 осколков массой 2,5 граммов каждый, которые разлетаясь с огромной скоростью поражают живую силу, даже защищенную бронежилетами.

Зажигательные элементы воспламеняют все горючие материалы в достаточно большом радиусе. Стоит отметить, что рецептура зажигательных элементов - ноу-хау Института прикладной физики. На макете С-5У, выставленном на стенде предприятия, эти кольцеобразные элементы подчеркнуто окрашены в красный цвет.

Поскольку ракеты С-5 в большом количестве экспортировались за рубеж и их пусковые блоки хорошо сохранились, то экспортный потенциал С-5У может оказаться очень большим. Да и наши Воздушно-космические силы, вне сомнения, обратят внимание на усовершенствованные, а по сути совершенно новые авиационные ракеты С-5У калибра 57 мм.

Сергей Птичкин