Российскую группировку в Арктике усилили новыми ЗРК "Тор"

Новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2ДТ", предназначенные для работы в арктических условиях, поступили на вооружение Северного флота России (СФ), сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев в пятницу, 28 июня.

По его словам, испытания боевых возможностей комплексов в Арктике пройдут в ходе летнего периода обучения. Вице-адмирал отметил, что обновление и модернизация военно-морского флота РФ происходят постоянно, пишет "РИА Новости".

"Доля современного вооружения на флоте неуклонно увеличивается", — заявил Моисеев в Североморске на открытии региональной программы международного военно-технического форума "Армия-2019".

В середине июня Минобороны России опубликовало кадры стрельб арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ". Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

"Тор-М2ДТ" является модифицированной для несения службы в Арктике версией комплекса "Тор-М2". Они установлены на гусеничные транспортеры ДТ-30М.

Комплексы обладают повышенной проходимостью. Они способны плавать, преодолевать рвы и работать при температурах ниже 50 градусов по Цельсию. Также "Торы" могут уничтожать цели через несколько секунд после их обнаружения. В ходе ранее проведенных испытаний выяснилось, что комплексы способны нести службу не только в условиях Арктики, но и в тропиках, пустынях.

Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном городе Кубинке с 25 по 30 июня. Первые три дня он работает в закрытом режиме для иностранных делегаций. 27 июня на него приедут президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 28-го числа на мероприятии смогут побывать все желающие.