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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия усилила группировку в Арктике новыми комплексами ПВО "Тор-М2ДТ"

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Тор-М2ДТ
Тор-М2ДТ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Северный флот России (СФ) получил новые комплексы противовоздушной обороны "Тор-М2ДТ", предназначенные для работы в условиях Арктики, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Они предназначены для службы в суровых северных условиях и в ходе летнего периода обучения пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике", - сказал Моисеев в пятницу в Североморске на открытии региональной программы международного военно-технического форума "Армия-2019".

По словам вице-адмирала, новые комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" прибыли к месту постоянной дислокации.

"Доля современного вооружения на флоте неуклонно увеличивается", - сказал Моисеев.

О том, что новые "Торы" поступят на Северный флот в конце июня, ранее сообщал источник "Интерфакса".

В Минобороны России сообщали, что в середине июня на полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область) расчеты зенитного ракетного дивизиона Северного флота провели первые боевые пуски из комплексов "Тор-М2ДТ". Обучение расчетов завершилось в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск.

"Тор-М2ДТ" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Предназначен для войсковой ПВО.

"Тор-М2", на базе которого создан арктический вариант, стоит на вооружении Сухопутных войск РФ с 2015 года.

В январе замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в этом году российская группировка в Арктике также получит новые комплексы ПВО ближнего действия - "Панцирь-СА", разработанные специально для суровых климатических условий.

Арктические варианты комплексов "Тор" и "Панцирь" впервые показали широкой публике на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Арктика
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СФ
Тор ЗРК
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