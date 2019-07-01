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01.07.2019
ТАСС

На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Минобороны РФ

Его исполнили восемь экипажей танков Т-72Б3 и самоходных артиллерийских установок "Акация"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Региональный этап военно-технического форума "Армия-2019" открылся в пятницу в Неклиновском районе Ростовской области на территории строящегося народного музея "Самбекские высоты".

"Впервые за пять лет мы максимально расширили географию важнейшего военно-патриотического мероприятия. И сегодня в 12 субъектах РФ на юге нашей страны проводятся выставочные мероприятия", - сказал на церемонии открытия командующий Южным военным округом (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников, добавив, что в этом году форум также проводится в Армении на российской военной базе в Гюмри.

Одним из самых ярких эпизодов форума в Ростовской области стал "танковый вальс" - восемь экипажей танков Т-72Б3 и самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" калибра 152 мм на двух площадках "исполнили" вальс, танго и менуэт. Сходство с танцами движениям танка придают также одновременные повороты корпуса и башни. Завершился "танец" холостым залпом САУ "Акация".

Новейшее вооружение

По данным пресс-службы ЮВО, более 200 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа. Среди них зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28, бронированные автомобили "Тайфун-К" и "Тайфун-У", "Тигр" и "Рысь".

На форуме артиллеристы округа впервые представят самоходный миномет "Тюльпан" калибра 240 мм и САУ "Малка" калибра 203 мм. Среди ствольной артиллерии представлены самоходная "Мста-С" калибра 152 мм и буксируемая "Мста-Б" гаубица, самоходное артиллерийское орудие "Хоста" калибра 120 мм.

Во время динамического показа предусмотрены пролеты авиационных групп боевых самолетов и вертолетов, выступления подразделений специального назначения, в том числе в рамках девяти тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп и колонн военной техники условного противника с высадкой из вертолетов армейской авиации аэромобильных групп мотострелковых подразделений.

По данным организаторов, в этом году региональный этап форума сможет принять до 50 тыс. посетителей.

Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Музей разместится на площади более 3 тыс. кв. м. Музей строится на народные пожертвования, на его строительство уже собрано более 420 млн рублей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
96К6 Панцирь-С1
БМП-3
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БТР-82А
Град РСЗО
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