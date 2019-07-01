Войти
01.07.2019
ТАСС

Конструкторы сообщили о готовности корабля "Союз МС-13" к полету к МКС

678
0
+1
"Союз-2.1а"/ТГК "Союз МС-06". Накатка головного обтекателя
"Союз-2.1а"/ТГК "Союз МС-06". Накатка головного обтекателя.
Источник изображения: © РОСКОСМОС

В основной экипаж вошли космонавт Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано

ТАСС, 28 июня. Главные конструкторы российских ракетно-космических предприятий доложили о готовности корабля "Союз МС-13", ракеты-носителя "Союз-ФГ" и наземных систем к запуску 20 июля. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Совета главных конструкторов, размещенном в пятницу на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"С докладами о готовности всех систем и приборов корабля "Союз МС-13" и РС МКС также выступили главные конструкторы, ответственные представители РКК "Энергия" и организаций-соисполнителей: РКЦ "Прогресс", НИИ ТП, Российские космические системы, НИИ "Субмикрон", НПП "Звезда", ЦНИИмаш, МКБ "Искра", НИИ парашютостроения, КБ Химмаш, НИТС, НИИ СК, ЦЭНКИ, Служба ЕС АКПС, ИМБП, НИИ ЦПК, КБ "Салют" и других", - сообщили в корпорации.

В нем также указано, что в ходе экспедиции МКС-60 будет осуществлено 52 эксперимента по программе научно-прикладных исследований, из них 46 - с участием членов экипажа.

В свою очередь, представитель НАСА Кевин Меллет рассказал о готовности американского сегмента МКС к прибытию ТПК "Союз МС-13".

На заседании Совета главных конструкторов Российский сегмент МКС допущен к выполнению программы очередного этапа эксплуатации станции.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" включены космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты НАСА и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано (Италия), в дублирующий - Сергей Рыжиков (Роскосмос), Томас Машберн (НАСА) и Соити Ногути (Японское космическое агентство). Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Искра МКБ
НИИ парашютостроения
РКC
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Евросоюз
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов