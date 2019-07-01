Водолазы Южного округа Росгвардии отработали спуск в барокамере и поиск под водой

Четыре дня водолазы из краснодарского, сочинского и транспортного ОМОН краевого управления Росгвардии и из морского отряда Южного округа войск национальной гвардии РФ отрабатывали по программе комплексного занятия навыки движения в воде, передачу сигналов по ходовому концу, поиск предметов на грунте различными способами, групповые действия в воде в условиях ограниченной видимости.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на базе морского отряда Южного округа Росгвардии они выполнили тренировочные спуски и в барокамере. Практические занятия проводились в морской акватории у мыса Видный, куда участники сбора прибыли с водолазным снаряжением.

"Сегодня в Хостинском районе водолазами Росгвардии отрабатываются навыки поиска предмета на грунте способами "гребенка" и "круг", – рассказал старший помощник начальника отдела боевой службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Александр Дубенский.

Командиром водолазных спусков был назначен капитан полиции из сочинского ОМОН, инженер-сапер (водолаз), чем за десять лет в профессии провел под водой в общей сложности около 900 часов. Он стал одним из первых в профессии еще на этапе ее экспериментального ввода в правоохранительных органах, первым из Краснодарского края поехал на обучение на Байкал, за время службы неоднократно поощрялся, в том числе государственной наградой.

"Отрабатываем групповой спуск – погружение на глубину восемь метров, – доводит информацию командир спусков. – Задача: поиск на грунте с помощью "гребенки". Разбиваемся по двойкам, проводим обследование акватории. Докладываем об обнаруженном".

За несколько дней участниками сбора отработано около 50 погружений. Завершились занятия практическими спусками в вечернее время.