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01.07.2019
ЦАМТО

Государственные испытания миномета "Дрок" завершатся в 2020 году

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Модель самоходного миномета "Дрок"
Модель самоходного миномета "Дрок".
Источник изображения: © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

ЦАМТО, 28 июня. Госиспытания перспективного самоходного миномета для российской армии "Дрок" завершатся в 2020 году, после чего он пойдет в серийное производство, заявил "РИА Новости" гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

По его словам, цифровое бортовое оборудование позволяет применять "Дрок" в бою в автономном режиме и наладить защищенный канал связи с машинами управления.

"В 2020 году планируется завершить государственные испытания опытного образца самоходного миномета "Дрок" и начать его серийное производство", – сообщил Г.Закаменных в ходе форума "Армия-2019".

Как передает "РИА Новости", "Дрок" представляет собой размещенный во вращающейся башне 82-мм казнозарядный миномет (заряжающийся с казенника, то есть задней части орудийного ствола, в которой расположен затвор) на шасси бронированного "КамАЗа" с колесной формулой 4х4. "Дрок" перевозит 60 минометных выстрелов в укладках боевого отделения. Минометный комплекс с общей массой не более 14 т способен перемещаться со скоростью до 100 км/ч.

Дополнительное вооружение представлено установленным на крыше машины дистанционно управляемым боевым модулем кругового вращения с 7,62-мм пулеметом. Собственные средства оптико-электронной разведки, включающие теле- и тепловизионный модуль с лазерным дальномером, позволяют круглосуточно вести круговой обзор боевой обстановки и определять расстояние до целей.

Миномет дает возможность вести стрельбу по целям на дальностях от 100 до 6000 м со скорострельностью до 15 выстр./мин.

Как отмечает агентство, достоинствами самоходного миномета "Дрок" разработчики называют маневренность, высокую проходимость и скорость, автономность, автоматизацию основных операций подготовки стрельбы, защищенность боевого расчета из четырех человек и боезапаса, а также возможность ведения огня не только с шасси, но и с грунта – с использованием дополнительного возимого миномета 2Б24.

Малое время развертывания и отсутствие специальных требований к подготовке огневой позиции, а также повышенная точность стрельбы дают "Дроку" определенные преимущества перед другими артиллерийскими системами подобного класса, отмечают разработчики. Полный же комплект имеющихся и создаваемых боеприпасов позволяет "Дроку" решать полный спектр огневых задач, передает "РИА Новости".

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