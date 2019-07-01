Словакия увеличит военные расходы до 2% ВВП к 2022 году

ЦАМТО, 28 июня. Как заявила 25 июня в ходе встречи в Брюсселе с руководством НАТО президент Словакии Зузана Чапутова, Братислава намерена увеличить военные расходы до целевого показателя в 2% ВВП на 2 года раньше, чем планировалось.

Как сообщает Agence France-Presse, после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Словакии заявила, что военные расходы страны достигнут в соответствии с рекомендациями НАТО доли 2% ВВП к 2022 году.

Страны-члены НАТО достигли соглашения о необходимости увеличения расходов на оборону до 2% ВВП к 2014 году. Согласно государственному бюджету на 2019 год, Словакия в настоящее время тратит на оборону 1,73% ВВП. Ранее руководство страны обязалось достичь рекомендованного НАТО целевого показателя в 2% ВВП в 2024 году.

По информации Министерства финансов Словакии, в 2019 году Братислава выделит на оборону около 900 млн. евро (1,02 млрд. долл.). Государственный секретарь Министерства обороны Роберт Ондрейчак 25 июня заявил AgenceFrance-Presse, что большая часть этих средств будет направлена на комплексную модернизацию Вооруженных сил страны. По его словам, Словакия в ближайшей перспективе намерена избавиться от технической зависимости в военной сфере от России.