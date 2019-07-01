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01.07.2019
ТАСС

Российские космонавты в этом году совершат еще один выход в открытый космос в ноябре

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Александр Скворцов
Александр Скворцов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее российские члены экипажа МКС выходили в открытый космос в мае

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Выход в открытый космос по российской программе, состоявшийся в мае, не будет завершающим в 2019 году для российских членов экипажа Международной космической станции (МКС). Планируется еще один для космонавтов РФ, который состоится 20 ноября, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Звездном городке космонавт Александр Скворцов.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что российские члены экипажа МКС в этом году больше не будут выходить в открытый космос. В мае был выполнен один выход в космос по российской программе продолжительностью шесть часов. За бортом МКС тогда работали космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

"Изначально выход [в открытый космос по российской программе] должен был состояться 12 декабря, но по согласованию с партнерами он состоится 20 ноября. Задачи выхода уже составлены, тренировка проведена", - сказал Скворцов.

По его словам, в российском Центре подготовки космонавтов есть тренажер "Выход-2", имитирующий выход в открытый космос. Скворцов уточнил, что он выполнит этот выход вместе с Олегом Скрипочкой, который должен прибыть на МКС в сентябре.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров сообщал, что в декабре этого года может состояться еще один выход в открытый космос по российской программе.

Скворцов отправится на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-13" вместе с астронавтами NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морганом и Лукой Пармитано (Италия). Старт корабля запланирован на 20 июля с космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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