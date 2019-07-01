Войти
01.07.2019
ТАСС

СМИ: ВТБ согласился принять платежи от Индии за российское вооружение в евро

764
0
+3
Су-30МКИ
Первый прошедший межресурсный ремонт на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике истребитель ВВС Индии Су-30МКИ (индийский бортовой номер SB-027, заводской номер 10МК2202) (.
Источник изображения: Ajai Shukla / ajaishukla.blogspot.com

Причиной такого решения является угроза санкций со стороны США, отмечает газета The Economic Times

ТАСС, 28 июня. Индия, вероятно, заплатит России за поставку вооружения в евровалюте, чтобы избежать последствий от возможных санкций со стороны США. Об этом сообщила в пятницу газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По их данным, хотя некоторые платежи уже производились путем перевода индийских рупий в рубли, в этом месяце стороны пришли к договоренности, в соответствии с которой банк ВТБ согласился принять деньги в евро.

Газета отмечает, что несколько контрактов на поставки Индии вооружения из РФ уже подписаны, среди них - покупка Индией систем С-400, лизинг подводной лодки "Чакра" и приобретение четырех фрегатов. Платежи по этим соглашениям в этом финансовом году составят свыше $4 млрд. Кроме того, к подписанию ожидаются еще два контракта - на поставку автоматов АК-203, а также вертолетов Ка-226.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает введением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В апреле этого года министр обороны Индии Нирмала Ситараман в интервью Agence France-Presse выразила надежду на то, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии в ответ на закупку российских вооружений. По ее словам, Индия подробно объяснила США свою точку зрения по этому вопросу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
КА-226
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.10.2018
С-400. В Индии раскрыли "нутро" соглашения
02.04.2018
Долгий путь к "Триумфу"
06.02.2017
"Make in India открывает новые возможности для российской промышленности"
18.10.2016
Россия и Индия заключили наконец сделку о поставках С-400
18.10.2016
Союз на "пятерку"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов
  • 01.07 17:54
  • 2
САО "Лотос" получит планирующий боеприпас "Глиссада"