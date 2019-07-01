СМИ: ВТБ согласился принять платежи от Индии за российское вооружение в евро

Причиной такого решения является угроза санкций со стороны США, отмечает газета The Economic Times

ТАСС, 28 июня. Индия, вероятно, заплатит России за поставку вооружения в евровалюте, чтобы избежать последствий от возможных санкций со стороны США. Об этом сообщила в пятницу газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По их данным, хотя некоторые платежи уже производились путем перевода индийских рупий в рубли, в этом месяце стороны пришли к договоренности, в соответствии с которой банк ВТБ согласился принять деньги в евро.

Газета отмечает, что несколько контрактов на поставки Индии вооружения из РФ уже подписаны, среди них - покупка Индией систем С-400, лизинг подводной лодки "Чакра" и приобретение четырех фрегатов. Платежи по этим соглашениям в этом финансовом году составят свыше $4 млрд. Кроме того, к подписанию ожидаются еще два контракта - на поставку автоматов АК-203, а также вертолетов Ка-226.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает введением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В апреле этого года министр обороны Индии Нирмала Ситараман в интервью Agence France-Presse выразила надежду на то, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии в ответ на закупку российских вооружений. По ее словам, Индия подробно объяснила США свою точку зрения по этому вопросу.