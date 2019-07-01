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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Украинские силы спецопераций подготовлены к выполнению задач в составе сил быстрого реагирования НАТО

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Парад ВСУ в Киеве
Парад ВСУ в Киеве.
Источник изображения: gazeta.ru

Киев. 28 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Впервые в истории подразделение сил специальных операций Вооруженных сил Украины (SOF), которое не является членом НАТО, успешно прошло оценку готовности и соответствия выполнять задачи в составе сил быстрого реагирования НАТО (NRF NATO).

"По заключению старшего наблюдателя НАТО, изложенных в итоговом рапорте по результатам оценки (SOF EVAL), оценка украинской тактической группы специальных операций (SOLTG) было проведена в соответствии с процедурами и требованиями, определенными в стандарте НАТО, о проведении оценки подразделений ССО" - говорится в сообщении пресс-службы сил специальных операций в четверг.

Силы быстрого реагирования НАТО (NRF) созданы в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО 2002 года по Праге на замену Союзного командования Европы мобильными силами.

Силы быстрого реагирования находятся в постоянной боевой готовности. Они состоят из войск сухопутных, специальных операций, воздушных, морских сил, которые готовы в течение 5 дней до проведения операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.

При значительном военном конфликте (войне) должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении СБР принимает Североатлантический совет.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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