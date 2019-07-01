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01.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Экипажи Су-34 и МиГ-31 привлекли к внезапной проверке боеготовности

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Максим Скрябин/www.airforce.ru

В ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 отработают отражение группового ракетного авиаудара, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В Минобороны рассказали, что "пять многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 одной из воинских частей 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности перебазированы из Челябинской области в Красноярский край", передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что экипажи Су-34 и МиГ-31 совместно отработают поиск и перехват целей на средних высотах, а также отражение группового ракетного авиаудара.

Напомним, в понедельник, 24 июня, в Центральном военном округе по решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, которая продлится до 28 июня. Во вторник, 25 июня, по тревоге были подняты Каспийская флотилия и артиллеристы Южного военного округа, а также соединения Восточного военного округа.

В рамках внезапной проверки боеготовности российские миротворцы отработали создание буферных зон в зоне вооруженного конфликта. К учениям также привлекли расчеты комплексов "Искандер-М".



Антон Никитин

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