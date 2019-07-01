США оправдывают расширение спектра ядерных вооружений, ложно истолковывая доктрину России - посольство РФ

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Ложное толкование российской ядерной доктрины призвано оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, следует из заявления российского посольства в США.

"Агрессивно продвигая ложное толкование российской ядерной доктрины, администрация США стремится оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, в т.ч. боеголовок пониженной мощности для баллистических ракет подводных лодок "Трайдент II". Развертывание таких боеприпасов опасно снижает "порог" применения ядерного оружия. Превращение ядерных средств в "оружие поля боя", по сути, свидетельствует о том, что именно американцы используют пресловутую концепцию "эскалации для де-эскалации", - говорится в статье, опубликованной на официальной странице посольства в Фэйсбук.

По словам дипломатов, глубокое беспокойство вызывает тот факт, что США считают возможным "сдержать ядерный конфликт на уровне низкой интенсивности".

"Это - весьма опасное заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями", - подчеркивается в публикации.

Посольство РФ отмечает, что в последнее время представители администрации и Конгресса США все чаще упоминают российскую концепцию "эскалации для де-эскалации".

"Американские политики повторяют необоснованное положение "Обзора ядерной политики" США 2018 г., в котором говорится, что наша страна якобы "использует в качестве угрозы и отрабатывает на учениях ограниченное применение ядерного оружия первой... [с целью] завершить конфликт на выгодных для России условиях". Это - не что иное, как извращение фактов", - следует из статьи.

Как отмечают дипломаты, в своей речи в октябре 2018 г. на Валдае президент России Владимир Путин дал по этому вопросу исчерпывающие разъяснения.