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01.07.2019
ТАСС

Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке

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Источник изображения: © Михаил Климентьев/ТАСС

От планов развития Тихоокеанского флота, по словам российского лидера, отказываться тоже не планируется

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от планов развития Тихоокеанского флота и ВС на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times, которое опубликовано также на сайте Кремля.

"Что касается России, то у России и на Тихом океане флот, он будет развиваться в соответствии с нашими планами", - заявил российский лидер.

Путин отметил, что Россия реагирует на то, что происходит в мире, на то, что происходит в отношениях между другими странами. "Мы это видим, - сказал он. - Но это не меняет наших планов развития Вооруженных Сил, в том числе на Дальнем Востоке России". Президент заявил: "Мы чувствуем свою самодостаточность, мы уверены в себе. Мы крупнейшая континентальная держава".

При этом глава российского государства напомнил, что на Дальнем Востоке расположена российская база атомных подводных лодок, где РФ развивает оборонный потенциал в соответствии со своими планами, в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность Северного морского пути. "Здесь мы намерены привлекать к этой работе многих наших партнеров, в том числе и китайских партнеров, - сказал Путин, комментируя планы по развитию СМП. - Мы не исключаем, что можем договориться и с американскими перевозчиками, и с Индией, которая тоже проявляет интерес к этому Северному морскому пути".

По его словам, есть настрой на сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "У меня есть все основания полагать, что Россия сможет вносить существенный, заметный и позитивный вклад в стабилизацию ситуации", - заключил глава российского государства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
01.07.2019 18:49
Цитата, q
Что касается России, то у России и на Тихом океане флот, он будет развиваться в соответствии с нашими планами", - заявил российский лидер.

А чем он хвалится?
То что за 20 лет пока у власти находится  этот  " лидер" от некогда могучего ТОФ почти ничего не осталось....
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