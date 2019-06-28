Пентагон начал разработку ракет на случай краха ДРСМД

Соединенные Штаты заявили о разработке новых неядерных ракет. Согласно утверждению нового исполняющего главы Пентагона, исследовательские работы ведутся на тот случай, если ДРСМД будет расторгнут.

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Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), находящийся под угрозой расторжения из-за политики Дональда Трампа, может стать причиной новой гонки вооружений. Как заявил и.о. главы американского военного ведомства Марк Эспер, на случай прекращения действия соглашения Вашингтон начал разработку перспективных неядерных ракет.

По словам Эспера, США соблюдают условия ДРСМД. Однако, "для того чтобы справиться с потенциальными угрозами", Америка начала разработку новых неядерных ракет. Согласно словам главы Пентагона, уже проводятся как научно-исследовательские, так и опытно-конструкторские работы в этом направлении.

Эспер: НАТО должно развивать систему ПРО

Марк Эспер также отметил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны укреплять систему противоракетной обороны для того, чтобы защититься от любых типов российских крылатых ракет.

В настоящий момент европейские страны находятся под угрозой со стороны крылатых ракет с ядерными боеголовками из России.

- приводит слова Эспера информационное агентство ТАСС.

Шеф Пентагона, впрочем, отмечает, что США и НАТО не планируют разворачивать на территории Европейского союза новые ядерные ракеты наземного базирования помимо уже имеющихся.

Мы не хотим новой гонки вооружений.

- заявил Эспер.

История ДРСМД

США и Советский Союз подписали Договор о ракетах средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года. С 1 июня 1988 года он вступил в силу. Благодаря этому документу удалось преодолеть кризис, который грозил привести к еще большей гонке вооружений и существенно повышал риски начала ядерной войны.

Договор де-юре ликвидировал целый класс ракет: под запрет попало производство, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (зона действия от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км). Кроме того, под те же запреты попадали пусковые установки для ракет этих типов.

Некоторое время назад США обвинили Российскую Федерацию в нарушении условий договора, после чего 20 октября прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил приостановить его действие. После заявлений Трампа госсекретарь США Майк Помпео предъявил России ультиматум, согласно которому Москва должна была уничтожить или модифицировать ракету 9М729: Россия это сделать отказалась.

В начале февраля Вашингтон приостановил свое участие в ДРСМД 2, после чего президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы будет зеркальным. Предполагается, что США выйдут из договора в начале июля.