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28.06.2019
Известия.ru

В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет

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Источник изображения: Фото: TAСС/AP/Charles Dharapak

США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет. Об этом исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил в четверг, 27 июня, передает "РИА Новости".

По словам главы американского военного ведомства, оставаясь в рамках соглашения, Соединенные Штаты начали исследования в отношении конвенциональных, неядерных ракет в диапазоне РСМД, которые помогли бы противостоять угрозам.

Эспер отметил, что противоракетная оборона также будет частью защиты, сообщает RT.

Вашингтону ПРО нужна, "чтобы решать проблему угрозы от способных нести ядерное оружие российских крылатых ракет против партнеров по альянсу", уточнил он.

Ранее 27 июня Эспер заявил, что США и НАТО не планируют размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента одобрили инициированный главой государства закон о приостановке участия России в договоре. Данное решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения.

26 июня сообщалось, что страны НАТО согласовали меры реагирования на случай прекращения действия ДРСМД. Генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что эти меры подразумевают новые учения, активизацию разведдеятельности, развитие систем противоракетной обороны и обычных вооружений. При этом европейские страны договорились не размещать на своих территориях новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками.

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