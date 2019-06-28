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28.06.2019
ЦАМТО

Российская армия получит новейшие вертолеты спецназначения Ми-8АМТШ-ВН к 2021 году

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Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор"
Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

ЦАМТО, 27 июня. Минобороны РФ в 2020-2021 годах получит первую партию из десяти новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"По поставкам Ми-8 АМТШ-ВН – это десять машин в 2020-2021 годы. Эти машины могут выполнять задачи в самых сложных метеоусловиях. Там будут установлен комплекс обороны, пулемет "Корд", применяются очки ночного видения", – сказал А.Богинский на форуме "Армия-2019" после подписания соответствующего контракта.

По его словам, сейчас завершается "ниокровская работа" по этому вертолету.

"Опытный образец уже есть. "Серия" начнется после подписания контракта. Вертолет дополняется спецоборудованием по требованию Минобороны с учетом сирийского опыта эксплуатации", – цитирует "РИА Новости" А.Богинского.

На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм.

Модернизированный вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.

Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.

Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели.

Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней, передает "РИА Новости".

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