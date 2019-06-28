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28.06.2019
Российская газета

Минобороны РФ получит 98 новых вертолетов Ми-28НМ до конца 2027 года

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Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Министерство обороны России до конца 2027 года получит 98 новейших ударных вертолетов Ми-28НМ. Военное ведомство подписало контракт с холдингом "Вертолеты России", который входит в Госкорпорацию Ростех. Контракт заключили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Пресс-служба Ростеха уточнила, что уже в будущем году Ростовский вертолетный завод поставит Минобороны РФ первые шесть машин. Генеральный директор Госкорпорации Сергей Чемезов прокомментировал, что это значимый вклад в переоснащение российской армии самой современной техникой.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Машина получила новый двигатель с высокими эксплуатационными характеристиками, авионику с новой прицельно-поисковой системой и возможностью взаимодействия с беспилотниками. Кроме того, стали выше максимальная и крейсерская скорости, максимальная взлетная масса, в передней кабине установили второй комплект управления. Все эти преимущества дают преференции экипажу, они могут получать информацию и о работе систем, и об окружающей обстановке в большем объеме и доступной форме.

- Новый "Ночной охотник" - это высокоэффективный ударный вертолет, который способен выполнять широкий спектр задач от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разнородных наземных и воздушных целей, - добавил Сергей Чемезов.

С ним согласен и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Он считает, что новые конструкторские решения сделали Ми-28НМ максимально живучим и очень опасным противником. Так, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия, а кабина экипажа надежно бронирована. Стоят на машине и новые системы ночного видения, что дает возможность действовать в любое время суток.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
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Ми-28Н
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Минoбороны РФ
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Чемезов Сергей
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АРМИ-20XX
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