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28.06.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон всячески препятствует уходу бундесвера из Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон уже давно начал закулисное давление на Германию, пытаясь добиться продления миссии бундесвера в Сирии.

Как пишет Der Spiegel, американская сторона подняла вопрос о том, что ФРГ может дополнительно отправить в Сирию свои сухопутные войска, вдобавок к уже присутствующим там самолётам-разведчикам. Таким образом, немецкое правительство оказалось в неудобном положении, поскольку обсуждение такого вопроса рискует вызвать разлад в правящей коалиции.

Эти требования были подтверждены заявлениями посольства США в Германии: "Мы будем рады услышать решение немецкого правительства по поводу операции в Сирии и вклада со стороны ФРГ. Мы отправили конкретные запросы и с нетерпением ждём реакции Германии".

Запросы США в адрес немецкого правительства пришлись на неподходящее время, отмечает газета: немецкая партия СДПГ настаивает на том, чтобы вывести немецкие самолёты из Сирии, аргументируя это практически полной победой над исламстами. Мандат бундестага на операцию немецких ВВС в Сирии истекает в октябре.

Несмотря на это, США настроены непременно удержать ФРГ в составе коалиции. Как пишет издание, Вашингтон уже давно начал закулисное давление, пытаясь посодействовать продлению миссии бундесвера в Сирии: американские стратеги хотят создать для курдов что-то наподобие защитной зоны, а для этого важна разведка с воздуха.

Дебаты по этому вопросу пройдут в ФРГ после завершения летних парламентских каникул.

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Страны
Германия
Сирия
США
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