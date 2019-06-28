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28.06.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт и Концерн "Калашников" расширяют сотрудничество в области охраны интеллектуальной собственности

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АО "Концерн "Калашников"
АО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 27 июня. В рамках МВТФ "Армия-2019" Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Калашников" по вопросам правовой охраны и коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в процессе ВТС.

"Современный оружейный рынок сегодня представлен серьезными международными проектами по технологическому партнерству. Речь идет не только об организации странами научно-исследовательских работ, но и о лицензионных производствах, совместных предприятиях и иных формах трансграничного трансфера технологий. Россия не отстает от общемировых тенденций: так, в марте 2019 г. в Индии запущено СП по производству автоматов Калашникова 200-й серии. При этом системная совместная защита РИД существенно снижает для России риски проявления недобросовестной конкуренции со стороны иностранных игроков. Это вызов времени и критически важная для всех нас работа, проводимая в интересах конкретных компаний и государства в целом", – сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Соглашение о сотрудничестве между АО "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн "Калашников" является рамочным и заключается для координации совместных действий по правовой охране РИД, касающихся экспорта продукции военного назначения. Данное соглашение определяет порядок действий сторон, распределения прав и обязанностей, финансирования мероприятий по выявлению, правовой охране и защите прав на РИД по экспортным поставкам и трансферу технологий военного назначения за пределы территории Российской Федерации.

"Успешное продвижение высокотехнологичной продукции российского ОПК на внешние рынки невозможно без надлежащей правовой охраны. Рособоронэкспорт активно участвует в решении предприятиями вопросов такого рода. Однако мы формулируем эту задачу шире – ключевым российским участникам ВТС жизненно необходимо идти и по пути формирования глобальных патентных стратегий. Это и высокая бизнес-цель, и показатель профессионализма команды предприятия, участвующего в экспорте российской высокотехнологичной продукции", – подчеркнул генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Ранее соглашения о сотрудничестве по вопросам правовой охраны и коммерческого использования РИД были подписаны АО "Рособоронэкспорт" с АО "ОСК", АО "Вертолеты России" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Алмаз-Антей
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