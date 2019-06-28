"Рособоронэкспорт" подписал контракты на поставки за рубеж стрелкового оружия

В компании сообщили, что готовы удовлетворить спрос зарубежных заказчиков на российское вооружение в полном объеме

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Российская компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписала на 5-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" контракты на поставку за рубеж средств ближнего боя и стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании в четверг.

"Новые контракты не только демонстрируют стабильно высокий спрос на создаваемое российскими оружейниками стрелковое и гранатометное вооружение, а также боеприпасы к ним, но и свидетельствуют о глобальной тенденции роста потребности в эффективных средствах противодействия терроризму и преступности", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

По его словам, "Рособоронэкспорт" готов удовлетворить спрос инозаказчиков на российское вооружение в полном объеме.

В компании сообщили, что "Рособоронэкспорт" ведет активную маркетинговую работу по экспорту гражданского и служебного оружия российского производства. "На рассмотрении потенциальных зарубежных покупателей находятся десятки коммерческих предложений, которые касаются винтовок ORSIS Т-5000, карабинов "Сайга-9", "Сайга-12", многих других образцов и боеприпасов к ним. Заметен интерес инозаказчиков и к карабинам "Вепрь" и "Тигр", - отметили в компании.

Михеев также добавил, что "Рособоронэкспорт" уже имеет конкретные результаты работы по продвижению гражданского и служебного оружия. "В 2018 году мы заключили первый экспортный контракт на поставку российских охотничьих снайперских винтовок и патронов к ним. Сегодня у нас появились новые серьезные покупатели из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и арабского Востока, есть заявки от них", - процитировали в компании слова Михеева.

"Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.