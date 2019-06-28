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28.06.2019
ЦАМТО

В рамках МВТФ "Армия-2019" подписано 46 госконтрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей

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Боевая машина модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия "Панцирь-СМ" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019
Боевая машина модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия "Панцирь-СМ" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 27 июня. Президент России Владимир Путин в ходе посещения МВТФ "Армия-2019" осмотрел экспозиции инновационных разработок в военной области и образцы высокотехнологичной спецтехники военного, двойного и гражданского назначения.

В частности, В.Путин подробно ознакомился с разработками военного инновационного технополиса "Эра", представленными на форуме "Армия-2019".

Затем в присутствии президента состоялась церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума.

Как было объявлено, в рамках МВТФ "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей.

О подписании ряда контрактов объявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина (цитирование по агентству "РИА Новости").

Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ.

Сколько именно заказано Су-57 и Ми-28НМ, не уточняется. Контракты заключены соответственно с холдингами "Сухой" и "Вертолеты России". Сумма договоров также не разглашается.

Минобороны России заключило госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и НАПЛ проекта 677 "Лада".

Параметры контрактов не уточняются. Заключены они соответственно с "Севмашем" и "Адмиралтейскими верфями".

Минобороны России заключило госконтракты на поставку ракет для комплексов ПВО С-400 и "Искандер-М". ОКБ "Новатор" заключило с оборонным ведомством госконтракт на поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса "Искандер-М", а Московский машиностроительный завод "Авангард" – на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01 (для С-400). Детали договоренностей не уточняются.

Кроме того, с НПК "Техмаш" заключен государственный контракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ). Параметры соглашения не известны.

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