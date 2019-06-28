В рамках МВТФ "Армия-2019" подписано 46 госконтрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей
ЦАМТО, 27 июня. Президент России Владимир Путин в ходе посещения МВТФ "Армия-2019" осмотрел экспозиции инновационных разработок в военной области и образцы высокотехнологичной спецтехники военного, двойного и гражданского назначения.
В частности, В.Путин подробно ознакомился с разработками военного инновационного технополиса "Эра", представленными на форуме "Армия-2019".
Затем в присутствии президента состоялась церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума.
Как было объявлено, в рамках МВТФ "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей.
О подписании ряда контрактов объявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина (цитирование по агентству "РИА Новости").
Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ.
Сколько именно заказано Су-57 и Ми-28НМ, не уточняется. Контракты заключены соответственно с холдингами "Сухой" и "Вертолеты России". Сумма договоров также не разглашается.
Минобороны России заключило госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и НАПЛ проекта 677 "Лада".
Параметры контрактов не уточняются. Заключены они соответственно с "Севмашем" и "Адмиралтейскими верфями".
Минобороны России заключило госконтракты на поставку ракет для комплексов ПВО С-400 и "Искандер-М". ОКБ "Новатор" заключило с оборонным ведомством госконтракт на поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса "Искандер-М", а Московский машиностроительный завод "Авангард" – на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01 (для С-400). Детали договоренностей не уточняются.
Кроме того, с НПК "Техмаш" заключен государственный контракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ). Параметры соглашения не известны.
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