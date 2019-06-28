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28.06.2019
ТАСС

Решение о трехчасовом полете космонавтов к МКС примут после пуска "Прогресса МС-12"

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник изображения: © NASA

Он состоится 31 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полет космического грузового корабля "Прогресс МС-12" к МКС, запуск которого намечен на 31 июля, пройдет по сверхкороткой схеме и станет заключительным в программе испытаний этого метода. После него будет принято решение об использовании этой схемы во время пилотируемых пусков, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящее время завершается отработка сверхкороткой схемы полета к МКС на грузовых кораблях "Прогресс МС". Предстоит заключительный третий полет корабля "Прогресс МС-12", после завершения которого будет подготовлен итоговый отчет и будет принято решение о продолжении отработки на пилотируемых запусках", - сказали в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что отработка схемы во время беспилотного запуска корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а" не предусматривается.

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Следующий раз схему отработали в апреле 2019 года. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур. Время корабля в пути до МКС составило 3 часа 21 минуту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Компании
Роскосмос
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Байконур
МКС
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Союз РН
Союз-2 РН
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