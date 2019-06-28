Хуаньцю шибао (Китай): скопировали PL, а теперь взялись за "Кинжал"? Новое американское оружие – копия российского и китайского?

Раньше американские СМИ говорили, что Россия и Китай "копируют вооружение США", теперь же ситуация изменилась. Появилась информация о тайных американских разработках управляемой ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности. Секретность во многом объясняется схожестью ракеты с китайской PL-15, из-за чего все стали говорить о превращении США из "лидеров" в "догоняющих", пишет "Хуаньцю шибао".

Американские СМИ всегда были рады заявить, что Россия и Китай "копируют американское вооружение" каждый раз, когда эти страны выпускали похожие модели оружия. Это случилось и с российским военным самолетом Су-27, бомбардировщиком Ту-160, боевым вертолетом Ми-28, а также китайским беспилотником "И лун" (Летящий дракон) и истребителем J-31. Теперь же ситуация изменилась. 24 июня на американском сайте "Нэшнл интерест" (National Interest) появилась информация, что ВВС США ведут тайные разработки управляемой ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности, аналогичной PL-15, чтобы использовать ее против Китая. Пользуясь логикой американских СМИ, можно ли считать эту ракеты "копией китайского оружия"? Неужели военные технологии США перешли от "инновационных" к "имитационным"?

Цель: догнать и перегнать китайские ракеты PL

В отчете, опубликованном на сайте "Нэшнл интерест", говорится, что в настоящее время идут разработки "комбинированных тактических ракет" AIM-260 класса "воздух-воздух", радиус действия которых превышает имеющиеся на вооружении ВС США ракеты средней дальности AIM-120. Большая дальность полета позволит американским самолетам "справляться с российскими и китайскими боевыми самолетами, оснащенными ракетами дальнего радиуса действия".

По сообщениям "Эйр Форс Мэгазин" (Air Force Magazine), 20 июня руководитель программы вооружения ВВС США бригадный генерал Энтони Дженатемпо (Anthony Genatempo) заявил в интервью, что в настоящее время ВВС США ведут разработки новой ракеты совместно с компаниями "Локхид Мартин" (Lockheed Martin), сухопутными войсками и ВМС. Планируется, что летные испытания начнутся в 2021 году, а в 2022 году ее начнут применять на практике. Первоначально она будет установлена на самолетах F-22 и F/A-18, а потом на F-35.

Интересно, что разработки начались еще два года назад и проходили тайно. В истории ВВС США еще не было настолько "непрозрачного" проекта. Информация о данной ракете поступала в очень ограниченных количествах. Ее главной особенностью стало увеличенное расстояние удара, у ракеты AIM-120 оно составляло около 160 км.

Сообщается, что секретность, которой США окружили разработки, во многом объясняется схожестью ракеты с китайской PL-15. По словам бригадного генерала, появление в 2016 году ракеты PL-15 стало главной причиной разработки американскими ВВС и ВМС AIM-260: "В прошлом году два истребителя-невидимки J-20 совершили весьма примечательный показательный полет на авиашоу в Чжухае. Они показали отсеки для вооружения с четырьмя ракетами PL-15".

24 июня американский сайт "Бизнес инсайдер" (Business Insider) также сообщил, на начало разработок AIM-260 повлияли китайские ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15. "Радиус действия PL-15 составляет 200 км. Китай разрабатывает ракеты PL-21, дальность полета которых превышает 300 км, что больше, чем у AIM-120".

Армия США копирует Россию и Китай во многих областях?

Последние несколько лет Пентагон пристально наблюдает за развитием российских и китайских систем вооружения и создает аналогичные модели. Дело не ограничивается одними ракетами. Раньше американская AIM-9X была главным представителем ракет класса "воздух-воздух" четвертого поколения, однако после того как США ознакомились с характеристиками китайской ракеты PL-10E, они начали модернизировать AIM-9X, установив на них более крупные твердотопливные двигатели, чтобы ракеты не уступали по дальности полета российским и китайским.

Такая же ситуация произошла и с российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". После того как их приняли на вооружение, в США провели испытания аналогичных ракет AGM-183A, сконструированных компанией "Локхид Мартин". Внешне американские ракеты очень напоминают российский "Кинжал" и относятся к тому же классу улучшенных парящих гиперзвуковых ракет.

Кроме того, реактивная система залпового огня, разрабатываемая американскими сухопутными войсками, а также внешние и технические характеристики сторожевых кораблей нового поколения, становятся все больше похожими на российские и китайские модели. Существует мнение, что вслед за развитием военных технологий в России и Китае в некоторых областях США превращаются из "лидеров" в "догоняющих", из "инноваторов" в "подражателей".

Не стоит недооценивать инновационный потенциал США

Китайский эксперт отметил в интервью "Хуаньцю шибао", что, объективно говоря, все страны развивают свое вооружение в одном направлении, при этом речь не идет о копировании. Схожие военные потребности порождают схожие конструкторские решения. Поэтому мнение американских СМИ, что "Китай и Россия подражают США", - не что иное, как "приступ паранойи". Точно так же нельзя сказать, что современные американские военные разработки "были подсмотрены у России и Китая".

По словам эксперта, подобное явление не говорит, что в технологическом плане США уступают России или Китаю. Там также способны переделывать, модернизировать, увеличивать срок службы того иного вооружения на десятки лет. Россия или Китай вполне могут пользоваться вторичным технологическим преимуществом. По мнению специалиста, новая американская ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности может считаться революционной в технологическом отношении. Американские СМИ заявляют, что на данной ракете может использоваться корпус с двумя полостями, ускоритель можно менять, а управление будет осуществляться при помощи двойного модуля, сочетающего инфракрасное и активное радиолокационное самонаведение. Корпус не станет больше, зато увеличится дальность стрельбы и общий технический уровень, который нельзя недооценивать. Это окажет значительное давление на процесс развития российский и китайских ракет класса "воздух-воздух".

Чжан Цзе