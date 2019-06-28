Военные специалисты РФ в Венесуэле меняют друг друга по принципу ротации - сенатор Джабаров

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные специалисты, которые осуществляют обслуживание техники по ранее заключенным контрактам, остаются в Венесуэле, их меняют по принципу ротации, сообщил "Интерфаксу" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Посольство РФ в Венесуэле накануне сообщило, что самолет Ил-62, прибывший ранее в Каракас, вывез в Россию работавших в стране военно-технических специалистов. "Из Каракаса в Москву 26 июня вылетел самолет Ил-62 с российскими техниками, которые находились в Венесуэле на протяжении трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой", - говорилось в сообщении.

Между тем, в четверг официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева на форуме "Армия-2019" сообщила "Интерфаксу", что в Венесуэле находятся бригады российских специалистов, которые обслуживают авиатехнику и системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Наши военные специалисты остаются в Венесуэле. Их меняют по принципу ротации. Другой информации у меня нет ", - сказал Джабаров.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.