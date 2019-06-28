Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
В ближайшие годы российские войска получат современную военную технику, в том числе лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник". Соответствующее заявление в четверг, 27 июня, сделал президент России Владимир Путин.
По словам президента, в этом оружии воплотились "талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров и конструкторов". Поэтому стране нужны те, кто сможет управлять им, отметил Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.
"Оно должно быть в надежных умелых руках", — цитирует "РИА Новости" главу государства.
Президент отметил, что от офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и оснащению армии и флота новыми видами вооружения.
17 мая в ходе совещания по военной тематике Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал всей российской армии и флота в XXI веке. Президент предложил рассмотреть вероятность проведения практических испытаний лазерного комплекса "Пересвет" и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
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В ближайшие годы российские войска получат современную военную технику, в том числе лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник".Чего стоят все эти хвалёные Пересветы, Сарматы, Кинжалы и Буревестники, если враги в Москве убивают вооруженного бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина обычным ножиком? Или парня убили не враги, а несчастные заблудшие овечки? Беременной женщине уже нельзя прогуляться по парку, чтобы из-за неё враги не убили заступника - мастера спорта Сергея Чуева. Не слишком ли много развелось заблудших овечек, которым глубоко начхать на Пересветы, Сарматы, Кинжалы и Буревестники и которые в овечьих шкурах завоевывают Москву без единого выстрела? Или кто-то рискнет утверждать, что это не враги и не война? Хочется жить в Москве, а не в Чикаго. В Чикаго пусть проваливают те, кому там нравится.
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Авангард - по два комплекса в год и 12 комплексов в 27г.
Посейдон- единственный носитель АПЛ Белгород проходит испытания, нет информации о планах строительства аналогичных АПЛ.
Буревестник - КР с неограниченной дальностью, предполагаемые сроки принятия на вооружение -25-27гг.
САРМАТ,- МБР проходит испытания, на вооружение не принята.
Кинжал- на опытно- боевом дежурстве стоит всего одна эскадрилья МиГ-31К в ЮВО,
Пока в своём большинстве это прожекты или единичные образцы, случись военный конфликт - эффект от их применения будет почти нулевой.
Почему бы не сконцентрировать средства на 2-3 уже готовых проектах тем самым и значительно поднять боеспособность ВС не в 30-х, а в начале 20-х годов.
1.Сформировать две авиадивизии (по два полка МиГ-31К + полк Ту-22М3М) на СФ и ТОФ вооружённые комплексом Кинжал и нейтрализовать любую возможность применения АУГ против России.
2.Поставить на вооружение РВСН новую дивизию в составе 30 комплексов АВАНГАРД (5 полков по 6 комплексов) на базе хранящихся на складе 30 МБР УР-100, полученных от Украины.
3. Принять на вооружение РВСН новую дивизию МБР САРМАТ, в составе 24-30 комплексов (4-5 полков) с ЯБЧ сверх большой мощности 20-25 мегатонн.
"Сатана-2 - разрушитель мегаполисов"
(чтобы не нарушать СНВ-3 по количеству носителей и боевых зарядов)
Повторяю, все это можно сделать без особых затрат уже в начале 20-х !!!! И гарантированно обеспечить безопасность России на ближайшие 10-15 лет.