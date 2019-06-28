Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы

В ближайшие годы российские войска получат современную военную технику, в том числе лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник". Соответствующее заявление в четверг, 27 июня, сделал президент России Владимир Путин.

По словам президента, в этом оружии воплотились "талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров и конструкторов". Поэтому стране нужны те, кто сможет управлять им, отметил Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.

"Оно должно быть в надежных умелых руках", — цитирует "РИА Новости" главу государства.

Президент отметил, что от офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и оснащению армии и флота новыми видами вооружения.

17 мая в ходе совещания по военной тематике Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал всей российской армии и флота в XXI веке. Президент предложил рассмотреть вероятность проведения практических испытаний лазерного комплекса "Пересвет" и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал".