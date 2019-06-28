Войти
28.06.2019
Известия.ru

Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы

760
2
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ближайшие годы российские войска получат современную военную технику, в том числе лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник". Соответствующее заявление в четверг, 27 июня, сделал президент России Владимир Путин.

По словам президента, в этом оружии воплотились "талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров и конструкторов". Поэтому стране нужны те, кто сможет управлять им, отметил Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.

"Оно должно быть в надежных умелых руках", — цитирует "РИА Новости" главу государства.

Президент отметил, что от офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и оснащению армии и флота новыми видами вооружения.

17 мая в ходе совещания по военной тематике Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал всей российской армии и флота в XXI веке. Президент предложил рассмотреть вероятность проведения практических испытаний лазерного комплекса "Пересвет" и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
12.04.2019
Завершающие испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" идут успешно - Путин
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
19.12.2018
Беднее, но с ракетами: как Москва противостоит деньгам США
20.07.2018
Перспективные российские системы стратегического вооружения
20.07.2018
Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения
2 комментария
№1
28.06.2019 02:17
Цитата, q
В ближайшие годы российские войска получат современную военную технику, в том числе лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник".
Чего стоят все эти хвалёные Пересветы, Сарматы, Кинжалы и Буревестники, если враги в Москве убивают вооруженного бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина обычным ножиком? Или парня убили не враги, а несчастные заблудшие овечки? Беременной женщине уже нельзя прогуляться по парку, чтобы из-за неё враги не убили заступника - мастера спорта Сергея Чуева. Не слишком ли много развелось заблудших овечек, которым глубоко начхать на Пересветы, Сарматы, Кинжалы и Буревестники и которые в овечьих шкурах завоевывают Москву без единого выстрела? Или кто-то рискнет утверждать, что это не враги и не война? Хочется жить в Москве, а не в Чикаго. В Чикаго пусть проваливают те, кому там нравится.
.
.
.
+2
Сообщить
№2
28.06.2019 08:50
По планам МО в  ближайшие 7 лет войска получат только  единичные экземпляры новой техники, применение которых не способно принципиально изменить ситуацию в пользу России.
Авангард - по два комплекса в год и 12 комплексов в 27г.
Посейдон- единственный носитель АПЛ Белгород проходит испытания, нет информации о планах строительства аналогичных АПЛ.
Буревестник - КР с неограниченной дальностью, предполагаемые сроки принятия на вооружение -25-27гг.

САРМАТ,- МБР проходит испытания, на вооружение не принята.

Кинжал- на опытно- боевом дежурстве стоит всего одна эскадрилья МиГ-31К в ЮВО,

Пока в своём большинстве это прожекты или единичные образцы, случись военный конфликт - эффект от их применения будет почти нулевой.

Почему  бы не сконцентрировать средства  на 2-3 уже готовых  проектах  тем самым и значительно поднять боеспособность ВС не в 30-х, а в начале 20-х годов.

1.Сформировать две авиадивизии (по два полка МиГ-31К + полк Ту-22М3М) на  СФ и ТОФ вооружённые комплексом Кинжал  и нейтрализовать любую возможность применения АУГ против России.

2.Поставить на вооружение  РВСН новую дивизию в составе 30 комплексов АВАНГАРД (5 полков по 6 комплексов) на базе хранящихся на складе 30 МБР УР-100, полученных от Украины.

3. Принять на вооружение РВСН новую дивизию МБР САРМАТ, в составе 24-30 комплексов (4-5 полков) с ЯБЧ сверх большой мощности 20-25 мегатонн.
"Сатана-2 - разрушитель мегаполисов"
(чтобы не нарушать СНВ-3 по количеству носителей и боевых зарядов)

Повторяю, все это можно сделать  без особых затрат уже в начале 20-х !!!! И гарантированно обеспечить безопасность России на ближайшие 10-15 лет.
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео