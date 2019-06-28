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28.06.2019
Российская газета

На "Армии-2019" показали образец ЗРК "Тор-М2" на колесном шасси

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Источник изображения: rg.ru

На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" состоялась презентация колесной версии зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2". Специальное шасси повышенной проходимостью разработано с колесной формулой 8х8.


Уникальная машина создана на Брянском автомобильном заводе.

- Данный образец "Тор-М2" разработан по заказу Минобороны РФ для прикрытия частей и соединений во всех видах боя, а также на марше. Комплекс с точностью до 99 процентов поражает самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, планирующие и управляемые авиабомбы, и беспилотные летательные аппараты, - рассказал "РГ" автор проекта, директор специального конструкторского бюро Александр Давыдов.

По словам специалистов, установленный на колесном шасси комплекс "Тор-М2" обнаруживает цели на дальности до 32 тысяч метров. Максимальная дальность поражения - 16 километров, минимальная - один километр. Максимальная высота уничтожения целей, летящих со скоростью до 700 метров в секунду, - 12 километров, минимальная - 10 метров. Время реакции от обнаружения цели до пуска ракеты составляет 5 -10 секунд.

Кандидат военных наук Александр Давыдов также подчеркнул, что колесный вариант "Тор-М2" обладает высокой мобильностью, а специальные шины с низким удельным давлением придают колесному шасси 8х8 повышенную проходимость. Дорожный просвет - 400 миллиметров. Дизельный двигатель мощностью 390 лошадиных сил способен разогнать машину до 80 километров в час. Кроме того, кабина и жизненно важные узлы автомобиля бронированы, что защищает экипаж от пуль, осколков и взрывной волны.

- В данный момент прорабатываем проект размещения комплекса "Тор-М2" на шасси с колесной формулой 6х6. Прежде всего - это уменьшит размеры ЗРК, повысит его проходимость и мобильность, - сказал Давыдов.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Тор ЗРК
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