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28.06.2019
ЦАМТО

В рамках форума "Армия-2019" подписан протокол поправок в Программу развития ВТС между Беларусью и РФ до 2020 года

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 27 июня. В рамках форума "Армия-2019" состоялась встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Романа Головченко с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым.

Как сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома РБ, встреча состоялась в рамках подготовки к юбилейному, двадцатому заседанию Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая в этом году пройдет в Российской Федерации.

В ходе переговоров, которые прошли в теплой и конструктивной обстановке, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, в том числе в интересах третьих стран и его взаимовыгодном дальнейшем развитии.

Российская сторона отметила, что Беларусь является надежным и ответственным партнером.

Важным итогом встречи стало подписание Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о реализации Программы развития военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года от 25 декабря 2013 года, включив в нее ряд новых перспективных направлений сотрудничества, уточнив состав исполнителей мероприятий, а также иные изменения и дополнения.

Данная Программа включает мероприятия по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставкам, ремонту и модернизации продукции военного назначения в интересах силовых структур сторон, а также расширение связей между предприятиями и организациями военно-промышленного комплекса Республики Беларусь и оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома РБ.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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