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28.06.2019
ЦАМТО

Госкомвоенпром Республики Беларусь и "Рособоронэкспорт" обсудили принципы работы на рынках третьих стран

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Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко (в центре)
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко (в центре).
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

ЦАМТО, 27 июня. Вопросы совместной практической работы на рынках третьих стран и принципы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе форума "Армия-2019" председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов военно-технического сотрудничества, а также реализации целого ряда совместных проектов на рынках третьих стран.

Российская сторона выразила благодарность белорусским компаниям за конструктивную позицию по взаимодействию и высказала заинтересованность в развитии дальнейшего военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома РБ.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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