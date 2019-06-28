Госкомвоенпром Республики Беларусь и "Рособоронэкспорт" обсудили принципы работы на рынках третьих стран
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко (в центре).
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС
ЦАМТО, 27 июня. Вопросы совместной практической работы на рынках третьих стран и принципы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе форума "Армия-2019" председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
На встрече обсуждался широкий круг вопросов военно-технического сотрудничества, а также реализации целого ряда совместных проектов на рынках третьих стран.
Российская сторона выразила благодарность белорусским компаниям за конструктивную позицию по взаимодействию и высказала заинтересованность в развитии дальнейшего военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома РБ.
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