Пентагон заявил об отсутствии планов по размещению новых ядерных ракет в Европе

США и Североатлантический альянс не планируют размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. С таким заявлением в четверг, 27 июня, выступил и.о. главы Пентагона Марк Эспер.

В своем микроблоге в Twitter Эспер написал, что провел встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом. На них обсуждался вопрос о "продолжающемся нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)". Эспер отметил, что обсуждение прошло продуктивно.

"У нас нет намерений развертывать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим новой гонки вооружений", — заключил и.о. главы Пентагона.

26 июня сообщалось, что страны НАТО согласовали меры реагирования на случай прекращения действия ДРСМД. Генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что эти меры подразумевают новые учения, активизацию разведдеятельности, развитие систем противоракетной обороны и обычных вооружений. При этом европейские страны договорились не размещать на своих территориях новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента одобрили инициированный главой государства закон о приостановке участия России в договоре. Данное решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения.