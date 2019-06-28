Войти
28.06.2019
ЦАМТО

АО "ЦНИИ "Буревестник" представляет на МВТФ "Армия-2019" плавающую боевую машину 2С38 из состава ЗАК-57

450
0
+1
ОКР "Деривация-ПВО"
Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 27 июня. АО "ЦНИИ "Буревестник" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) представляет на МВТФ "Армия-2019" плавающую боевую машину (БМ) 2С38 из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57.

Она создана на гусеничном бронированном шасси, масса в пределах 21,5 т обеспечивает не только плавучесть, но и возможность стрельбы с воды.

У 2С38 есть боевой модуль с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы с полностью автоматизированной системой управления огнем. Этот необитаемый модуль размещается на шасси, управляется дистанционно, экипаж из 3 человек.

Боезапас машины составляет 148 выстрелов унитарного заряжания унитарных, т.е. снаряд, метательный заряд и средство воспламенения объединены в одно целое. Причем боекомплект включает многофункциональные снаряды с дистанционным взрывателем, управляемые артиллерийские снаряды, а также позволяет производить выстрелы от штатной автоматической зенитной пушки С-60.

"В целом создаваемый зенитный артиллерийский комплекс нового поколения открывает перед подразделениями войсковой ПВО новые тактические возможности. В его состав также входят транспортно-загрузочная машина обеспечения боеприпасами и машина ремонта и технического обслуживания", – отметил генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

За минуту 2С38 может эффективно поражать в ближней зоне со скорострельностью около 120 выстр./мин. всю номенклатуру типовых воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты, управляемые и крылатые ракеты, ударные элементы систем ВТО и РСЗО.

По своему назначению БМ 2С38 универсальна. Она может уничтожить не только воздушные, но и легкобронированные наземные и надводные цели, а также живую силу, в том числе укрытую в зданиях или сооружениях легкого типа. Дальняя граница зоны поражения легкобронированных наземных и надводных целей – не менее 3 км.

2С38 всепогодна и всесуточна, функционирует в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия, а также воздействия непреднамеренных помех. Обладает пассивными защищенными средствами обнаружения и сопровождения целей.

Значительному повышению ее боевой эффективности способствуют мобильность с возможностью боевой работы в движении; использование различных типов боеприпасов с быстрой (автоматической) сменой в рабочем процессе; возможность как централизованного управления БМ в составе батареи по целеуказанию от командного пункта, так и автономной работы за счет наличия на каждой БМ комплекса топопривязки и навигации (КТН), а также оптико-электронной системы обнаружения, захвата и сопровождения целей. КТН обеспечивает высокую точность определения топогеодезических параметров и выполнен с возможностью использования в составе подвижных комплексов вооружений, имеющих различную функциональную направленность, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Деривация-ПВО
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
17.05.2019
Источник: зенитная установка "Деривация-ПВО" получила белорусский прицельный комплекс
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
22.08.2018
ЦНИИ "Буревестник" изготовит на базе зенитки "Деривации-ПВО" боевого робота
20.08.2018
Опытный образец боевой машины 2С38 комплекса "Деривация-ПВО" в экспозиции форума "Армия-2018"
29.01.2018
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео