АО "ЦНИИ "Буревестник" представляет на МВТФ "Армия-2019" плавающую боевую машину 2С38 из состава ЗАК-57

Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

ЦАМТО, 27 июня. АО "ЦНИИ "Буревестник" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) представляет на МВТФ "Армия-2019" плавающую боевую машину (БМ) 2С38 из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57.

Она создана на гусеничном бронированном шасси, масса в пределах 21,5 т обеспечивает не только плавучесть, но и возможность стрельбы с воды.

У 2С38 есть боевой модуль с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы с полностью автоматизированной системой управления огнем. Этот необитаемый модуль размещается на шасси, управляется дистанционно, экипаж из 3 человек.

Боезапас машины составляет 148 выстрелов унитарного заряжания унитарных, т.е. снаряд, метательный заряд и средство воспламенения объединены в одно целое. Причем боекомплект включает многофункциональные снаряды с дистанционным взрывателем, управляемые артиллерийские снаряды, а также позволяет производить выстрелы от штатной автоматической зенитной пушки С-60.

"В целом создаваемый зенитный артиллерийский комплекс нового поколения открывает перед подразделениями войсковой ПВО новые тактические возможности. В его состав также входят транспортно-загрузочная машина обеспечения боеприпасами и машина ремонта и технического обслуживания", – отметил генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

За минуту 2С38 может эффективно поражать в ближней зоне со скорострельностью около 120 выстр./мин. всю номенклатуру типовых воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты, управляемые и крылатые ракеты, ударные элементы систем ВТО и РСЗО.

По своему назначению БМ 2С38 универсальна. Она может уничтожить не только воздушные, но и легкобронированные наземные и надводные цели, а также живую силу, в том числе укрытую в зданиях или сооружениях легкого типа. Дальняя граница зоны поражения легкобронированных наземных и надводных целей – не менее 3 км.

2С38 всепогодна и всесуточна, функционирует в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия, а также воздействия непреднамеренных помех. Обладает пассивными защищенными средствами обнаружения и сопровождения целей.

Значительному повышению ее боевой эффективности способствуют мобильность с возможностью боевой работы в движении; использование различных типов боеприпасов с быстрой (автоматической) сменой в рабочем процессе; возможность как централизованного управления БМ в составе батареи по целеуказанию от командного пункта, так и автономной работы за счет наличия на каждой БМ комплекса топопривязки и навигации (КТН), а также оптико-электронной системы обнаружения, захвата и сопровождения целей. КТН обеспечивает высокую точность определения топогеодезических параметров и выполнен с возможностью использования в составе подвижных комплексов вооружений, имеющих различную функциональную направленность, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".