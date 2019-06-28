Войти
28.06.2019
Интерфакс-АВН

Большинство кибератак на критическую инфраструктуру РФ исходят из США и направлены на кражу информации, в том числе в оборонной сфере, заявляют специалисты

332
0
0
Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: Alastair Grant / Reuters

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов заявил, что основным источником киберугроз для России остаются информресурсы, находящиеся в США.

"Анализ информации, поступающей в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак (ГосСопка) показывает, что большинство атак направлено на кражу информации. Прежде всего, преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике, ракетостроении, а также информации из систем государственного управления", - сказал Мурашов журналистам в четверг.

На брифинге были продемонстрированы слайды, согласно которым основным источником киберугроз для России "являются информационные ресурсы на территории США".

Он отметил, что в среднем "каждая третья выявленная атака направлена на организации кредитно-финансовой сферы".

По словам Мурашова, значительная доля кибератак, выявленных НКЦКИ, связана с блокировкой работы информационных ресурсов за счет DDoS-атак.

В настоящее время, рассказал он, для организации таких атак используются "бот-сети из устройства Интернета вещей". "Впервые с такой DDoS-атакой мы столкнулись в 2015 году. Она была направлена на информационные ресурсы органов государственной власти. Для ее осуществления в 50 странах злоумышленники захватили 2 млн устройств интернета вещей", заявил замдиректора НКЦКИ.

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Проекты
ИТ
Робот
Похожие новости
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
19.07.2017
Драйверы большой войны
22.12.2016
Военные моряки развернули подводный интернет
20.12.2016
Завещание Эштона Картера
22.08.2012
НАСА отправит на Марс робота-сейсмолога
28.03.2008
Нанотехнологии в военном деле. Невидимые роботы совершат революцию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео