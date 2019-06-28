Большинство кибератак на критическую инфраструктуру РФ исходят из США и направлены на кражу информации, в том числе в оборонной сфере, заявляют специалисты

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов заявил, что основным источником киберугроз для России остаются информресурсы, находящиеся в США.

"Анализ информации, поступающей в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак (ГосСопка) показывает, что большинство атак направлено на кражу информации. Прежде всего, преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике, ракетостроении, а также информации из систем государственного управления", - сказал Мурашов журналистам в четверг.

На брифинге были продемонстрированы слайды, согласно которым основным источником киберугроз для России "являются информационные ресурсы на территории США".

Он отметил, что в среднем "каждая третья выявленная атака направлена на организации кредитно-финансовой сферы".

По словам Мурашова, значительная доля кибератак, выявленных НКЦКИ, связана с блокировкой работы информационных ресурсов за счет DDoS-атак.

В настоящее время, рассказал он, для организации таких атак используются "бот-сети из устройства Интернета вещей". "Впервые с такой DDoS-атакой мы столкнулись в 2015 году. Она была направлена на информационные ресурсы органов государственной власти. Для ее осуществления в 50 странах злоумышленники захватили 2 млн устройств интернета вещей", заявил замдиректора НКЦКИ.

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).