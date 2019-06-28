Войти
28.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Макет радиофотонного радара нового поколения испытали в России

331
0
0
Максим Кузюк
Максим Кузюк.
Источник изображения: © Пресс-служба АО РТИ

Специалисты РТИ испытали макетный образец радиофотонного радара нового поколения, сообщил генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк.

"Макетный образец и программное обеспечение работают, есть конкретный результат. Мы провели эксперименты, и радиолокатор уже строит траекторию движения летательных аппаратов", – цитирует гендиректора ТАСС.

По его словам, следующим шагом станет создание имитационно-моделирующего стенда и модернизация аппаратной и программной части локатора.

Кроме того, Кузюк отметил, что специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который оснащен искусственным интеллектом. РЭБ способен отличить птиц от беспилотников.

"В рамках наших работ в части искусственного интеллекта разрабатывается платформа, которая имеет на борту набор предобученных нейросетей, в том числе для задач определения и предсказания поведения объектов, которая, например, позволит отличать дроны от птиц", – сказал он.

Искусственный интеллект, встроенный в комплекс, можно обучить распознавать дроны и подвергать их радиодавлению.

Ранее российский дрон-камикадзе, который был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2019", показали в действии.



Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
09.02.2018
Новые патенты и свидетельства Группы «Кронштадт» на оборудование и ПО для беспилотников
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
23.08.2017
Полет за предел возможностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео