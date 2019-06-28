Макет радиофотонного радара нового поколения испытали в России

Специалисты РТИ испытали макетный образец радиофотонного радара нового поколения, сообщил генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк.

"Макетный образец и программное обеспечение работают, есть конкретный результат. Мы провели эксперименты, и радиолокатор уже строит траекторию движения летательных аппаратов", – цитирует гендиректора ТАСС.

По его словам, следующим шагом станет создание имитационно-моделирующего стенда и модернизация аппаратной и программной части локатора.

Кроме того, Кузюк отметил, что специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который оснащен искусственным интеллектом. РЭБ способен отличить птиц от беспилотников.

"В рамках наших работ в части искусственного интеллекта разрабатывается платформа, которая имеет на борту набор предобученных нейросетей, в том числе для задач определения и предсказания поведения объектов, которая, например, позволит отличать дроны от птиц", – сказал он.

Искусственный интеллект, встроенный в комплекс, можно обучить распознавать дроны и подвергать их радиодавлению.

Ранее российский дрон-камикадзе, который был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2019", показали в действии.

Евгения Шестак